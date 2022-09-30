Bitkisel Yağlardan Bal Maskesine: Antik Mısır Halkının Denemeye Değer 5 Güzellik Sırrı

İnsanlar tarihin her döneminde kusursuz bir cilde sahip olmak için pek çok yönteme başvurdu. Gelin Antik Mısır halkının güzellik sırları nelermiş birlikte bakalım

Antik Mısır’da hem erkeklerin hem de kadınların belirli güzellik sırları vardı. Onlar için ciltlerine ve saçlarına özen göstermek günlük hayatın önemli bir parçasıydı. Çoğumuz Antik Mısır halkının dış görünümlerine özen gösterdiklerini bilsek de tam olarak neler yaptıklarını bilmiyoruz. Bazı güzellik rutinlerinin hala kullanılabilir olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Antik Mısır halkının kusursuz görünmelerine yardımcı olan o güzellik sırları…

1. Yağ bazlı makyaj malzemeleri üretiyorlardı

Antik Mısır dendiği zaman hepimizin aklına gözleri sürmeli insanlar geliyor. Gerçekten de o dönemlerde sürme sürmek günlük hayatın sıradan bir parçasıydı. Aynı zamanda güneşten korunmak için ten makyajı yaparlardı. Makyaj malzemeleri bitkisel yağlarla toz malakitlerin karıştırılmasıyla elde ediliyordu. Günümüzde de birçok şirketin makyaj ürünlerini yağ bazlı ürettiğini biliyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri yağ bazlı ürünlerin cildi daha uzun süre genç tutması. Yani kırışıklık oluşumunu bir süre daha erteleyebilmesi.

2. Süt ve bal maskesi vazgeçilmezleriydi

Efsanevi Mısır Kraliçesi Kleopatra, cildini genç tutmak için süt ve bal kullanıyordu. Bu kolay ve uygun fiyatlı malzemeleri cilt bakım rutininize dahil etmek, kusursuz bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir. Bal, sivilce oluşumunu önleyecek kadar güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir. Süt ise cildinizi etkili bir şekilde nemlendirir.

3. Kepekle savaşmak için kına kullanıyorlardı

Antik Mısır halkı saçlarını düzenli olarak kına ile boyuyorlardı. Bu doğal saç boyasının sağlığa birçok faydası olduğu biliniyor. Kına, mantar önleyici özelliklere sahip olduğu için kepekten kurtulmanıza ve saç dökülmesini önlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca saçınızı yumuşak ve parlak tutabilir ve erken beyazlamayı önleyebilir.

4. Deodorant kullanmak yerine bol köpüklü bir banyo yapıyorlardı

Günümüzdeki reklamlar, deodorant kullanmadığımız zamanlarda çok kötü kokacağımız algısını aşılıyor. Ancak duş almadan deodorant kullanmak vücudumuzdan daha kötü kokuların yayılmasına neden olabilir. Çoğu ter önleyici, koltuk altındaki yararlı bakterileri de öldürür ve bu durum kötü bakterilerin çoğalmasına yol açar. Haliyle keskin ve güçlü bir koku ortaya çıkar. Antik Mısır halkı banyo sularına çeşitli kokulara sahip yağ ya da sabunlar ekliyorlardı. Bu da onlar için hem sağlıklı hem de tertemiz bir yöntemdi!

5. Yaşlanma karşıtı bakım ürünleri arasında bitkisel yağlar vardı

Bitkisel yağların oldukça güçlü nemlendirici özellikleri vardır. Bu nedenle Antik Mısır halkı bu yağları, ciltlerinin daha genç görünmesi için kullandılar. Cildiniz yağlı olsa bile cilt bakım rutininde nemlendiricinin olmazsa olmaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlar, cildinizi nemlendirerek kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir.