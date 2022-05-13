Bakımın Cinsiyeti Yok: Her Erkeğin Cilt Bakımına Dair Mutlaka Bilmesi Gereken Altın Değerinde Püf Noktalar Cilt bakımı, çoğu zaman erkekler tarafından göz ardı edilebiliyor. Ancak, kadın - erkek fark etmeden herkesin dikkat etmesi gereken cilt bakımı, bizlere her yaşta parıldayan bir cilde sahip olmamızda yardımcı olur!

1. Cilt tipinizin ne olduğuna karar vererek, ona uygun ürünleri kullanmaya başlayın.

Erkeklerin cilt bakımına dair mutlaka dikkat etmesi gereken püf noktaları anlatıyoruz.

Cildinize en uygun ürünleri seçmeden önce cildinizin nasıl olduğuna karar vermelisiniz. Karma, yağlı, kuru... 'Peki, cilt tipimi nasıl anlarım?' diyorsanız, adımlarıyla anlatıyoruz:





Ortalama bir yüz temizleyici ile yüzünüzü yıkayın.

Yüzünüzü kurulayın.

5 dakika kadar bekleyin.

Bir yüz mendilini yüzünüzde birkaç dakika tutun.

Sonuçları gözlemleyin.





Eğer mendil kupkuruysa cildiniz büyük ihtimalle kuru ve hassas. Ama mendilde yağ varsa, cilt tipiniz yağlı. Eğer mendil ortalama derecede nemlendiyse, cildiniz büyük ihtimalle karma. Merak etmeyin, bunların hiçbiri yanlış cilt tipi demek değil. Sadece doğru bakımı uygulamanıza yardımcı olan adımlardan biri.





Kız arkadaşınızla cilt tipleriniz aynı olabilir, ama bu aynı ürünleri kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor.



Dermatolog Elizabeth Tanzi, 'Erkeklerde genel olarak ciltlerinde daha fazla yağbezi var ve ciltleri daha güçlü.' diyor. Erkek bakım ürünlerinin arkasındaki bilim, onların yağbezlerine ve güçlü ciltlerine odaklanarak formülleri üretiyor. Bu yüzden, kendi ürünlerinizi kullanmanız önem arz ediyor.





2. Kadın cildi için özel üretilmiş ürünleri kullanmaktan kaçının.

3. Yüzünüzü günde iki kez yıkayın.

Çoğu dermatolog yüzünüzü günde iki kere yıkamanızı tavsiye ediyor. Zor gibi gelse de, dermatologlar 20'li yaşlarındaki erkeklerin buna ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Yüzünüzü sabah ve akşam yıkamak cildinizin parlaklığını korur.



Eğer günde iki kez yüzünüzü yıkamak cildinizi kurutuyorsa, sadece sabah rutini olarak yapabilirsiniz.





4. Haftada en az 2 - 3 kez ölü derilerinizden arının.

Cildinizde özellikle çene kısmının hep daha güzel durduğunu fark ettiniz mi? Bunun sebebi, tıraş olmak ölü derilerden arınmanın en iyi yollarından biri. Bu sayede cildiniz aknelere de maruz kalmıyor.



Ölü derilerden arınmak için cilt tipinize uygun bakım maskelerini de tercih edebilirsiniz.





5. Sakalınızı tıraş ederken doğru ürünleri kullandığınızdan emin olun.

Yüzünüzü tıraş ettikten sonra C vitamini içeren ve alkolsüz nemlendirici kremle nemlendirin. Bu, kaşıntı ve kuruluğu da giderecektir.



Tıraş bıçağınızı sonrasında nemli bırakmak ya da yine nemli bir ortamda bırakmak da iyi değildir. Çünkü nemli ortamlar, bakteri ve mantarın en çok olduğu bölgelerdir. Tıraş bıçağınızı da düzenli aralıklarla değişmeyi ihmal etmeyin.



Eğer tıraş olmuyorsanız, su bazlı sakal yağı gibi ürünlerle yüzünüzü ovarak bakım yapabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı gibi yoğun kremleri sürmek iyi olmayabilir çünkü akneye yol açabilir.