Allığınızı Göz Altına Uygulamaya Ne Dersiniz?

Eskiden bir maskara, kapatıcı, allık ve rujla tamamlanan makyajlar, artık daha fazla ürün çeşitliliğiyle ortaya çıkartılıyor; hem de uygulama teknikleri her geçen gün biraz daha değişiyor. Bunun bir nedeni olarak da TikTok’u gösterebiliriz. Zira bu popüler mecrada çıkan trendlerin ardı arkası kesilmiyor.

Eskiden bir maskara, kapatıcı, allık ve rujla tamamlanan makyajlar, artık daha fazla ürün çeşitliliğiyle ortaya çıkartılıyor; hem de uygulama teknikleri her geçen gün biraz daha değişiyor. Bunun bir nedeni olarak da TikTok’u gösterebiliriz. Zira bu popüler mecrada çıkan trendlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bu seferki konumuz allık. Daha doğrusu onun nereye uygulandığı ki tahmin edilebileceği üzere yeni alanı yanaklardan çok farklı. Öncelikle likit formda bir ürünün tercih edilmesi, sonrasında ise göz altlarına uygulanması gerekiyor. Yanlış okumadığınızın altını çizelim. Çünkü TikTok kullanıcıları kapatıcıyla karıştırılan allığın daha canlı bir görünüm sunduğunu, aynı zamanda renk düzenleyici görevi görerek göz halkalarını daha iyi kapadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Eğer bu trendi denemek isterseniz, ilk etapta göz altlarınızı etkili bir kremle nemlendirmelisiniz. Ardından ise hem kapatıcı hem de allıkla yoğun görünümün önüne geçmek için ürünleri az miktarda uygulamayı unutmayın.



