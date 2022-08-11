banner762
banner815
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
10 0
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
32 0
 
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
19 0
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
95 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
19 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
30 0
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
17 0
banner797

Allığınızı Göz Altına Uygulamaya Ne Dersiniz?

banner476

Eskiden bir maskara, kapatıcı, allık ve rujla tamamlanan makyajlar, artık daha fazla ürün çeşitliliğiyle ortaya çıkartılıyor; hem de uygulama teknikleri her geçen gün biraz daha değişiyor. Bunun bir nedeni olarak da TikTok’u gösterebiliriz. Zira bu popüler mecrada çıkan trendlerin ardı arkası kesilmiyor.

banner825
Allığınızı Göz Altına Uygulamaya Ne Dersiniz?

Eskiden bir maskara, kapatıcı, allık ve rujla tamamlanan makyajlar, artık daha fazla ürün çeşitliliğiyle ortaya çıkartılıyor; hem de uygulama teknikleri her geçen gün biraz daha değişiyor. Bunun bir nedeni olarak da TikTok’u gösterebiliriz. Zira bu popüler mecrada çıkan trendlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bu seferki konumuz allık. Daha doğrusu onun nereye uygulandığı ki tahmin edilebileceği üzere yeni alanı yanaklardan çok farklı. Öncelikle likit formda bir ürünün tercih edilmesi, sonrasında ise göz altlarına uygulanması gerekiyor. Yanlış okumadığınızın altını çizelim. Çünkü TikTok kullanıcıları kapatıcıyla karıştırılan allığın daha canlı bir görünüm sunduğunu, aynı zamanda renk düzenleyici görevi görerek göz halkalarını daha iyi kapadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Eğer bu trendi denemek isterseniz, ilk etapta göz altlarınızı etkili bir kremle nemlendirmelisiniz. Ardından ise hem kapatıcı hem de allıkla yoğun görünümün önüne geçmek için ürünleri az miktarda uygulamayı unutmayın.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.