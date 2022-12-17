2023 yılı makyaj trendleri

Yıllar içinde değişime uğrayan makyaj trendlerinde 2023 yılında bizi neler bekliyor?

Göz makyajında inci

Taş ve pul gibi birçok parıltıyla göz makyajında karşılaştık. Bunların yanına eklenen yeni ürün ise inci oldu. Zarifliği aklımıza getiren incinin göz makyajlarında kullanılam fikrini biz çok sevdik.

Belli belirsiz lip tint görünümü

Kore makyaj trendlerinin yükselişte olan ürünlerinden lip tintleri önümüzdeki sezon birçok makyajda kullanılırken görebilirsiniz. Dudağınıza azıcık sürüp parmağınızın ucuyla dağıttığınızda bu etkiyi elde edebilirsiniz.

Rekli grafik eyeliner

Sıradan eyeliner ve diğer göz makyajlarından sıkılanlar için hem renkli hem de etkileyici bakışlar zamanı! Renkli grafik eyelinerlarla eğlenceli görünüm oluşturup gözlerinizle dikkat çekmek isterseniz 2023 sizin seneniz.

Farklı noktalara allık uygulamaları

Bugüne kadar elmacık kemiklerinize uyguladığınız allıklardan sıkıldıysanız yerlerini biraz değiştirebilirsiniz. Şakaklar ve göz çevresinde farınızla bütünlük sağlayacak şekilde kullanabileceğiniz allıklara "Merhaba" deyin.

Mavinin koyu tonları

Biz göz makyajlarında özellikle siyah ve mavinin işbirliğini çok beğeniyoruz. Dolayısıyla 2023 senesinde büyük beğeni toplayacağını düşündüğümüz bu trendin yükselişe geçecek olması hoşumuza gitti. Siz de özellikle özel günlerde bu renklerde makyajları deneyebilirsiniz.

Yukarı taranmış kaşlar

Yukarı taranmış fakat tarandıktan sonra yana yatırılmamış bu kaşlar yüzünüzü yıkamışsınız ya da denizden yeni çıkmışsınız etkisi sağlayacak. Kaşlarınızın olduğundan kalın ve aynı zamanda doğal durmasını istiyorsanız kaş sabitleyicinizle bu trende bir şans verebilirsiniz.

Allık stickleriyle doğal bitişler

Yaz kış demeden kullanabileceğiniz stick allıklar hem doğal bir bitiş sunuyor hem de pratiklik sağlıyor. Doğrudan yüzünüze uygulayıp altındaki fondötreni dağıtmak istemiyorsanız parmaklarınızın ucunda ısıttıktan sonra uygulamak da biz çözüm olabilir ve böylece daha rahat dağıtırsınız.