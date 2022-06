2022 Yaz Sezonunun 10 Saç Trendi

2022 yaz sezonunu açıyoruz! 2022'de trend olacak saç modelleri neler? Bu sezon ünlü isimlerinde sık sık kullanacağı hangi saç modeller yaza damgasını vuracak. 2022 sezonun en trend ve en göze çarpacak modellerini sıraladık. İşte 10 en iyi trend saç modeli

1-Belli belirsiz sarılar

2021’de de rövanşta olan ve bu yaz da karşımıza çıkacak güneşten açılmış gibi görünen sarı saç stilinin devam etmesi bekleniyor. Haftada bir mor şampuan kullanarak sarılarınızı küllü bir tonda tutabilirsiniz. Ayrıca mor şampuanlarla bu saçı elde edebilir veya aralara ışıltı attırabilirsiniz.

2- Örgülü at kuyruğu

Örgülü at kuyruğu modelleri geri döndü. Kylie Jenner'da da gördüğümüz örgülü at kuyrukları tekrardan moda oldu. Hem tarz hem de şık duran bu modeli istediğin her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yaz herkesin kullanacağı kolay modeller arasında olacak.







3- İki yandan topuz

Bu model iki yandan topuz ya da çift topuz olarak geçiyor. Ünlülerden de onay alan bu saç modeli, yaz sıcağında ensenize dökülen saçları yukarı çıkartmanın at kuyruğundan daha eğlenceli bir halidir. Renkli tokalarla daha da eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.









4-Dışa dönük kıvrık saçlar

Zendaya, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian gibi ünlüler bu 90’ların stilinin son zamanlardaki en büyük öncüleri. Bu görüntüyü elde etmenin en kolay yolu ise düzleştirici yardımı ile saçların uçlarını dışa doğru kıvırmak olacaktır.







5- 70'ler kabartısı

İkonik Tracee Ellis Ross sayesinde mükemmel yaz partisi görünümü sokaklarda! Nemlendirici bir sprey buklelerinizi gündüzden geceye canlı tutacaktır.







6-Bakır renk

Sydney Sweeney ve Kendall Jenner bile bu kırmızıya dönmek için kendi tonlarını terk ettiler. Bu renk için canlandırıcı bir maske ile saçlarınızın parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.







7-Uzun perçemler

Kaküller hiç bu kadar trend olmamıştı. Fönünüzü geniş, yuvarlak bir fırçayla çekmeniz bu perçemleri doğal bir esinti haline getirecektir.









8- Bebek kaküller

Küçük, kısa perçemler bu sene çok moda! Alnınızda küçük bir kıvrım son derece hoş görünecektir. Kakülleri sabit tutmak için bir küçük fırça kullanmayı düşünebilirsiniz.





9-Asker tıraşı

Yazın habercisi kısa kesilen saçlar diyebiliriz! Elbette asker tıraşı saç kesimi çok az bakım gerektirir ve kullanımı çok kolaydır ancak güneş yanıklarının önüne geçmek için saç derinize güneş koruyucu krem kullanmak iyi olacaktır.







10- Dolgulu ve hacimli küt

Kütler yeniden doğuyor. Billi Eilish’in favori modeli olan küt kesimler yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bu görüntü rahatlıkla ilgilidir, bu yüzden istediğiniz hacim ve dokuyu sağlamak için ihtiyacınız olan biraz saç spreyi olabilir.