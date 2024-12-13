KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE VE GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU, İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

12.12.2024 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Gemikonağı’nda, Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından, S.K.(K-20) ve M.C.S.(E-22)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beş adet sigara izmariti, gümrüğe beyan edilmemiş 1 adet elektronik nargile ile İlaç Ve Eczacılık Yasası kapsamında yasaklı olan 8 adet sıvı ve toplam 450 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE İHTALİ VE TASARRUFU

12.12.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan L.K.(E-39)’nin kullanımındaki araçta gümrük ve polis memurları tarafından yapılan aramada, patlayıcı madde sınıfına giren muhtelif markalardaki toplam 242 adet canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip, KKTC’ye ithal ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

01.12.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, meçhul şahıs/lar tarafından O.A.(E-27)’nın vücudunun muhtelif yerlerine vurulup ciddi şekilde darp edilmek suretiyle burun kemiğinin kırılması ile ilgili olarak yürütülen ileri sorşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-36) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

12.12.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan G.B.(K-42)’nin, kasayı kapattığı sırada günlük hasılat içerisinde bulunan toplam 400 TL nakit parayı, konu restoranın kasasına koymayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

12.12.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazası içerisinde müşteri olarak bulunan S.K.(K-23), Ş.K.(K-19) ve S.K.(K-21)’nin toplam 6,800 TL değerindeki muhtelif kadın kıyafeti ile 4 çift kadın ayakkabısını alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise, çalınan söz konusu ürünler ile birlikte farklı mağazalardan çalındığı tespit edilen birçok kadın kıyafeti de bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

12.12.2024 tarihinde, Girne’de, Alsancak’ta, Boğazköy’de ve Ziyamet’te kamuya açık yerlerde, T.A.(E-51) 211 miligram alkollü içki tesiri altında, H.N.(E-43) 295 miligram alkollü içki tesiri altında, Y.E.Y.(E-29) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve U.U.Y. (E-44) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 12.12.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Levent ŞEMMEDİ (E-63) yönetimindeki SG 487 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Anıt Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Ayşegül ÖZÇELİK (K-45)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ayşegül ÖZÇELİK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da Bozüyük Sokak üzerinde, Umut GÜNDÜZ (E-40) yönetimindeki MT 906 plaklalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonuna geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 116 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden Şeydanur TUNÇ (K-26) yönetimindeki ND 804 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.