Güney Kıbrıs’taki Gümrük Dairesi'nin resmi verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında Rum kesiminde 4 milyon 400 bin gümrüksüz sigaranın yanı sıra yaklaşık 1 milyon elektronik sigaraya el konuldu.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Gümrük Dairesi'nin resmi verilerine göre geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025 yılının ilk yarısında, KKTC’den gelen "rekor sayıdaki kaçak tütün" ürününe el konulduğunu iddia etti.

Aynı dönemde, 500 kilo sarma sigara tütünü ile 495 kilo nargile tütününe de el konulduğunu yazan gazete, havalimanlarında ise 518 bin kaçak sigara, 43 bin elektronik sigara ve 249 kilo tütüne el konduğunu ekledi.