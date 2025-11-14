Rum Meclisinin, dün onayladığı, yasa tasarısıyla, kamuda artık uzaktan çalışma dönemine ilişkin ilk adımın atıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi yasa tasarısının geçmesiyle birlikte, uzaktan çalışmanın, isteğe bağlı olarak ayrıca memurun bağlı bulunduğu dairenin çalışmasını engellemeksizin yapılacağını yazdı.

Habere göre uzaktan çalışma onayı çerçevesinde, ilgili dairenin yetkilisi tarafından verilmekle birlikte uzaktan çalışacak olan memur da çalışacağı yerde gerekli teknolojik araçlara sahip olacak.