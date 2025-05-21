Avrupa Komisyonu verilerine göre Güney Kıbrıs’taki hane halkı tasarrufunun 2024 yılında yüzde 10 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Avrupa Komisyonu’nun verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında yüzde 10 olan hane halkı tasarrufunun 2025'te yüzde 11, 2026'da ise yüzde 11.9 olacağı tahmini yapıldığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın hane halkı tasarrufu konusunda Avrupa’nın en şanslıları arasında yer aldığını yazan gazete, 2024 hane halkı tasarrufu yüzde -2.5 olan Yunanistan'ın en negatif ülke olduğuna da dikkati çekti. Gazete diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili verilere de yer verdi.

Ülkenin ekonomik büyümesi için önemli bir kaynak olan hane halkı tasarrufu, hane halklarının elde ettiği gelirin bir kısmını tüketmek yerine, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak veya yatırım yapmak için ayırdığı miktar olarak tanımlanır.