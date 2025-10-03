Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Denetim Komitesi’nin dünkü oturumunda barajların durumunun ele alındığına işaret ederek, barajların pek çoğunda beton aşınması, su yalıtımı ve tahliye ekipmanlarında kritik arıza gibi sorunla karşı karşıya olunduğunu yazdı.

Gazete, Su İşleri Dairesi’nin barajların güvenliğini artırmayı ve altyapıyı korumayı amaçlayan bir dizi teknik ve organizasyonel müdahale başlatacağını kaydetti.

Haberde, barajlardan bazılarının turistik gezilere açık olduğu ve arızalar nedeniyle olası bir tehlike durumunda tahliye edilemeyebileceği belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan Kuri Barajı’nda ise genel durumun iyi olduğunu kaydederken, bu barajda yaşanabilecek herhangi bir tehlikenin ekonomiye etkisinin büyük olacağına işaret etti.

Öte yandan, Haravgi gazetesi, Sayıştaylık tarafından barajlar için hazırlanan raporda içilebilir suyun kalitesiyle ilgili tehlikelerin varlığından bahsedildiğini yazdı.

Gazeteye göre, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis, Güney Kıbrıs’taki su sorununun ciddiyetine işaret ederek, sorunların çözümü için herhangi bir strateji belirlenmediğini söyledi.

Habere göre, Hristofidis, su sorununun ulusal bir sorun olduğunu ve bu konuyla yalnızca teknokratların değil, bizzat yetkili bakanın ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazete, komite üyelerinin Tarım Bakanı Maria Panayotu’yu bir sonraki toplantıya davet ettiklerini yazdı.

Rapora göre, Güney Kıbrıs’taki barajların çoğu eskidi, bazılarında ise kaçaklar nedeniyle yüzde 70’e varan su kaybı yaşanıyor.