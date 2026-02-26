Limasol’a bağlı “Pendakomo” (Beşevler) bölgesinde “Entegre Atık Yönetim Tesisleri Organizasyonu”(OEDA) tarafından yapılan atık ayırma sırasında tabanca bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, tabancanın bulunmasının ardından polisin olay yerine geldiğini ve inceleme başlattığını yazdı.

Habere göre polis, gerekli incelemeleri yapmak, tabancanın gerçek olup olmadığını belirlemek amacıyla tabancaya el koydu.