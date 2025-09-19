Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin, birincil mahkemenin kararı doğrultusunda hareket ettiğini ve bahse konu Suriyelinin temyiz başvurusunu ret ettiğini yazdı.

Suriyelinin geçmişi hakkında bilgi veren gazete, bahse konu şahsın 1997 yılında Suriye’nin İdlib şehrinde doğduğunu, evli ve bir çocuk babası olduğunu, başka Suriyeliler ile birlikte, 2019 yılında KKTC limanından giriş yaptığını ve yaya olarak (diğer Suriyeliler ile birlikte) Güney Kıbrıs’a geçtiğini anımsattı.

Rum basını daha önce, Suriyelinin Eylül 2021’de Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve bu dönemde sosyal medya hesabındaki profil resminde IŞİD ve Jaysh al-Ahrar terör örgütlerinin amblemleriyle askeri kıyafet ve silahlı fotoğrafının bulunması, “Ulusal güvenlik ve kamu düzenin korunması” gerekçeleriyle tutuklandığını yazmıştı.

Habere göre, Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi Suriyelinin terör konularına ilişkin şüpheli hareketlerine atıfta bulunurken, tutukluluk halinin, ulusal güvenlik açısından yasal olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, birincil mahkemenin, bahse konu Suriyelinin, Suriye’de faaliyet gösteren “Feylak el-Şam” isimli isyancı gruba üye olduğuna, bu örgütün Türkiye ile bağlantılarının bulunduğuna atıf yaptığını da ileri sürdü.