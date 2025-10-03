Rum basınında yer alan haberlere göre, AKEL, gösterinin saat 18.00'de, "dün akşam hiçbir sebep olmaksızın polisin göstericilere saldırdığı" aynı yerde yapılmasının planlandığını açıkladı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, konuyla ilgili paylaşımında "AKEL, baskı mantığına ve polis devleti taktiklerine kararlılıkla karşı çıkıyor. Hükümetin Netanyahu rejimine boyun eğmesine karşı çıkıyor," dedi.

Gazze Kıbrıs Küresel Hareketi, Filistin İçin Birleşik, Aşırı Sağcı Kıbrıs İzleme Örgütü ve Soykırımdan Arınmış Kıbrıs tarafından düzenlenen protestoya katılan kişilere polisin orantısız güç kullanması siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve örgütler tarafından kınandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Gazze konusunda hükümetten daha güçlü resmi bir müdahale talep etmeyi amaçlayan protestoculara çevik kuvvetin müdahalesi çatışmaya dönüştü.

Polisin, önce biber gazıyla, daha sonra da şiddet kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericilere saldırarak, darp ettiği belirtildi.

Eylem sırasında bir gazetecinin da polis şiddetine maruz kaldığı kaydedildi.