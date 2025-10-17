Olayın Detayları: Minibüs ve Motosikletli Saldırgan
Edinilen bilgilere göre, saldırı Demosthenous'un evinin yakınındaki bir sokakta, oğluyla birlikte arabasına bindiği sırada gerçekleşti. İş insanının aracı, önce bir minibüs tarafından yolu kesilerek durduruldu. Ardından bir motosikletli şahıs, Demosthenous'un aracına yaklaştı ve doğrudan ateş açtı.
Saldırı sonrası Stavros Demosthenous ağır yaralanırken, oğlu babasını hemen hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Ancak hastaneye giderken yolda bir trafik kazası daha yaşandı ve Demosthenous'un aracı hareket edemez hale geldi. Kurbanın, aracın içinde olay yerinden hastaneye götürülmeye çalışılırken hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma Başladı: Yanan Araç Cinayetle Bağlantılı
Kıbrıs Polisi, ünlü iş insanı ve spor figürüne yönelik bu mafya tarzı infazın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Limasol Polis Müdürlüğü'ne (ADE Limasol) bağlı tüm birimler alarma geçirildi.
Saldırıda Demosthenous'un aracının yolunu kesen minibüs tipi aracın, olaydan kısa bir süre sonra Germasogeia bölgesindeki otoyolda yanmış halde bulunduğu iddia ediliyor.
Güvenlik nedeniyle, Ayia Fylaxeos döner kavşağından Troodos döner kavşağına kadar olan otoyol trafiğe kapatıldı.