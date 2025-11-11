Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde 4 milyar 787 milyon euro olan ticari denge açığının, 2025 yılının aynı döneminde 5 milyar 884 milyon euroya yükseldiğini yazdı.

Gazete 8 milyar 768 milyon euro olan 2024 yılının Ocak-Eylül dönemindeki toplam mal ithalatının yüzde 15,3 artış göstererek 2025 yılının aynı döneminde 10 milyar 111 milyon euroya ulaştığını; aynı dönemde 3 milyar 981 milyon euro olan toplam mal ihracatının ise yüzde 6,2 artış göstererek 4 milyar 226 milyon euroya yükseldiğini ekledi.