Haberi “Enerji Sektöründe Stratejik İş Birliği” başlığıyla veren Politis gazetesi, Mısır’ın başkenti Kahire’de dün düzenlenen Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır arasındaki üçlü zirve ile Mısır-Güney Kıbrıs arasındaki zirveyle üç ülke arasındaki stratejik iş birliğiyle bölgedeki refah, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin katılımıyla üçlü zirvenin gerçekleştirildiğini yazan gazete, üçlü zirvede, Suriye, Gazze, Lübnan ve Libya’daki krizlere vurgu yapılmasıyla bölgesel gelişmeler, enerji ve ekonomi alanlarında iş birliği, AB ile Mısır ilişkilerinin görüşüldüğünü kaydetti. Kıbrıs sorununu da ele alan üç liderin, “işgalin sona erdirilmesi ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerekliliği” konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, konuya ilişkin açıklamalarında, amaçlarının çatışmaların derhal son erdirilmesi, gerilimlerin azaltılması, tüm anlaşmazlıkların, herhangi bir dış müdahale olmaksızın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler temelinde barışçıl şekilde çözümlenmesi olduğunu ifade etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, bir kez daha Mısır’ın önemli rolünün ortaya çıktığını söyleyen Hristodulidis, Mısır’ın bölgedeki ülkeler ve Avrupa Birliği için oynadığı jeostratejik rolden de bahsetti.

Hristodulidis ayrıca Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi de, üç ülkenin enerji sektöründe de iş birliği yaptığını ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları, doğal gaz iletimi ve elektrik bağlantısı alt yapıları alanlarında ortak projeler de geliştirme konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Üçlü zirve öncesine gerçekleştirilen 2’inci Güney Kıbrıs-Mısır Hükümetler Arası zirveden de söz eden Es-Sisi, bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını teyit ettiklerini ifade etti.

Es-Sisi ayrıca Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki deniz güvenliği, Akdeniz’deki doğal kaynaklar, eğitim, teknoloji, bilimsel araştırmalar alanlarındaki iş birliğinde kaydedilen ilerlemeden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise açıklamasında üçlü oluşumun, son derece dayanıklı ve üretken olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki birçok krizin ortasında ilerlemiş bir mekanizma olduğunu söyledi.

Üçlü zirve kapsamında üç liderin, ülkelerinin ve Avrupa’nın faydasına olacak şekilde enerji sektöründeki stratejik ortaklıklarını teyit ettiğini söyleyen Miçotakis, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına verdikleri desteği yineledi.

Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgeye sağlayacağı katkıdan da bahsetti.

Fileleftheros gazetesi üçlü zirveye ilişkin haberi “Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Bölgedeki Barış, İstikrarın İleriye Götürülmesi Ekseni-Üçü De Aynı Tarafta Duruyor” başlığıyla aktarırken, üçlü zirve ve Güney Kıbrıs -Mısır arasındaki hükümetler arası zirve kapsamında imzalanan anlaşma ve memorandumlara da yer verdi.

Habere göre Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki hükümetler arası zirve kapsamında 6 iş birliği memorandumuna da imza atıldı. İki ülke arasında bilişim ve teknoloji; su ürünleri geliştirme; yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma; turizm alanında kadının rolünün güçlendirilmesi ve kadın şikayetleri ofisinin desteklenmesi; nükleer kaza durumunda vaktinde bilgilendirme; nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ve eğitim alanlarında iş birliği memorandumu imzalandı.

Üçlü zirve çerçevesinde ise yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, su kaynakları, sağlık hizmetleri, bilişim ve iletişim teknolojisi ile limanların geliştirilmesi alanlarında da beş anlaşma imzalandı.

Haber Haravgi gazetesinde “Enerji Konuları Odaklı, Mısır-Yunanistan-Kıbrıs Arasında Üçlü Zirve-Suriye’deki Durumunda Normalleşmesi Çabalarını Yoğunlaştırma Taahhüdü Üstlendiler”, Alithia gazetesinde ise “Yunanistan-Mısır-Kıbrıs Üçlü Zirvesi Dün Gerçekleştirildi-Mısır’ın Kritik Rolü Kabul Edildi” başlıklarıyla aktarıldı.