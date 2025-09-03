LEFKOŞA — Güney Kıbrıs Tüketiciler Derneği (KTD), e-kalathi uygulamasından elde ettiği verilerle hazırlanan fiyat gözlem raporunu yayımladı. 31 Ağustos - 1 Eylül 2025 tarihlerindeki verileri inceleyen dernek, en uygun fiyatlı süpermarketleri belirledi1. Analiz, e-kalathi'deki 478 ürün kodundan 260'ının ortak olduğu beş büyük süpermarketin (Sklavenitis, Athianitis, Ioannidis, Metro ve Alpha Mega) fiyatlarını karşılaştırdı2.

KTD'nin raporuna göre, 260 ortak ürünün toplam maliyetine bakıldığında,

Sklavenitis 893,38 avro ile en düşük fiyata sahip oldu3. Onu sırasıyla Athianitis (951,84 avro), Metro (985,47 avro), Ioannidis (997,06 avro) ve Alpha Mega (997,90 avro) takip etti4.

Dernek, aynı süpermarketlerin farklı şehirlerdeki şubelerinde fiyatların genellikle sabit kaldığını belirtti5.

İndirimler ve Fiyat Politikaları

Raporda, süpermarketlerin indirim politikalarına ilişkin dikkat çekici bulgulara yer verildi. 31 Ağustos 2025 tarihinde

Alpha Mega'nın 76 üründe indirim yaptığı tespit edildi6. Ancak bu indirimlerin 66'sında ürünlerin fiyatının, başka bir süpermarketin normal satış fiyatıyla aynı veya daha yüksek olduğu belirlendi7.

Genel bir gözlem olarak, süpermarketlerin rakiplerinin indirimlerini takip ettikleri ve aynı dönemde aynı ürünlerde indirim yapmaktan kaçındıkları belirtildi8. Çok az sayıda indirim çakışmasının ise genellikle bir süpermarketin fiyat farkını kapatmak için çok daha yüksek fiyatlı bir üründe indirim yapmasıyla meydana geldiği vurgulandı9.

Ürün Kategorisi Fiyatlandırmaları

KTD, belirli ürün kategorilerindeki fiyatları da inceledi ve şu sonuçlara ulaştı:

Süt ürünleri: 45 ortak üründe Sklavenitis 119,21 avro ile en uygun fiyatı sunarken, diğer süpermarketlerde maliyet 128,24 avro ile 135,95 avro arasında değişti10.

Alkolsüz içecekler: 36 ortak üründe Sklavenitis 116,76 avro ile yine en ucuz oldu11.

Kişisel bakım ürünleri: 28 ortak üründe en düşük toplam maliyet 139,61 avro ile Sklavenitis'te bulundu12.

KTD, e-kalathi uygulamasının ilk iki-üç haftasında fiyatlarda artış ve düşüşler gözlemlendiğini, ancak Ağustos ayı boyunca önemli bir düşüş yaşanmadığını ve genel bir fiyat düşüşünün yüzde 1'in altında kaldığını belirtti13131313.

Güney Kıbrıs Tüketiciler Derneği Başkanı Marios Drousiotis, derneğin e-kalathi'deki fiyatlandırmayı şeffaf ve cesur bir şekilde izlemeye ve sonuçlarını kamuoyuna açıklamaya devam edeceğini vurguladı14141414.