Yorgallas: “İki ayrı devlet çözümü önerisi tercihimiz değil”

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Yorgallas “Bütün eylemlerimiz vatanı kesin kurtaracak adil, sürdürülebilir ve işleyebilir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasına odaklı”

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, “Kıbrıs sorununu çözmek ve halkın haklarını savunmak” olarak izah ettiği nihai hedeflerini başarmak için mücadeleyi sürdürmeye bağlı olduklarını söyledi.

Bir anma töreninde konuşan Yorgallas, iki ayrı devlet çözümü önerisinin Rum tarafının tercihi olmadığını, Türkiye’nin “cüretli istek ve taleplerde, kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu,” savunarak iki devlet çözümü önerisinin “müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki her çabayı dinamitlediği” iddiasında bulundu.

Yorgallas, “Başkan Nikos Hristodulidis’in bütün eylemleri çıkmazın kaldırılması ve Kıbrıs sorununa vatanımızı kesin şekilde kurtaracak, güvenlik ve refah getirecek şartları yaratacak, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların yaratılmasına odaklıdır” dedi.

