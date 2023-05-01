banner913
banner932
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
22 0
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
16 0
 
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
15 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
24 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
13 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
17 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
35 0
banner915

Yorgallas: “İki ayrı devlet çözümü önerisi tercihimiz değil”

banner476

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Yorgallas “Bütün eylemlerimiz vatanı kesin kurtaracak adil, sürdürülebilir ve işleyebilir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasına odaklı”

banner825
Yorgallas: “İki ayrı devlet çözümü önerisi tercihimiz değil”
banner931
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, “Kıbrıs sorununu çözmek ve halkın haklarını savunmak” olarak izah ettiği nihai hedeflerini başarmak için mücadeleyi sürdürmeye bağlı olduklarını söyledi.
Bir anma töreninde konuşan Yorgallas, iki ayrı devlet çözümü önerisinin Rum tarafının tercihi olmadığını, Türkiye’nin “cüretli istek ve taleplerde, kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu,” savunarak iki devlet çözümü önerisinin “müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki her çabayı dinamitlediği” iddiasında bulundu.
Yorgallas, “Başkan Nikos Hristodulidis’in bütün eylemleri çıkmazın kaldırılması ve Kıbrıs sorununa vatanımızı kesin şekilde kurtaracak, güvenlik ve refah getirecek şartları yaratacak, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların yaratılmasına odaklıdır” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.