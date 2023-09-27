Ukraynalı iş insanının araçları kundaklandı

Limasol’da Ukraynalı 35 yaşındaki bir iş insanına ait iki lüks araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Fileleftheros gazetesi, Limasol’da ikamet etmekte olan Ukraynalı 35 yaşındaki bir iş insanının ikamet ettiği apartmanın önünde park halinde olan iki lüks aracının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığını yazdı.
Gazete, pazartesi akşamı gerçekleşen olay sonrasında araçların tamamen yanığını, polisin ise soruşturmasını sürdürdüğünü aktardı.
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