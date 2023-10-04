Türkiye’de üretilen domatesler Güney Kıbrıs’ta satılıyor

Türkiye’den Yunanistan’a ve Yunanistan’dan da Güney Kıbrıs’a ithal edilen domateslerin, ithalatçı şirket tarafından “Kıbrıs domatesi” şeklinde satıldığı, konunun araştırılmasının talep edildiği Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, “Türk Domatesleri Pazarda Kıbrıs Domatesi” başlığı altında verdiği haberinde, yurt dışından Güney Kıbrıs’a ithal edilen domateslerin sanki yerli üretimmiş gibi satıldıklarını yazdı.

Gazete, Rum Çiftçiler Birliği tarafından Tarım Dairesi’ne yapılan şikayet başvurusunda, Güney Kıbrıs’taki bir toptancının Yunanistan’dan ithal ettiği ve Türkiye menşeli olan domatesleri yerli üretim yapan bir şirketin kasalarında piyasaya sürerek sattığı iddiasında bulunduğunu yazdı.

Söz konusu başvuruda, sorunun domateslerin Türkiye’den getirilmesi değil, Türkiye’den getirilen bir ürünün Güney Kıbrıs’ta üretilmiş gibi satılmasının olduğu, konunun araştırılmaya başlandığı da belirtildi.

