“Türkiye, Maraş’ta hamlelerini gerçekleştirmedi”

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Türkiye’nin kapalı Maraş’ta ilan ettiği hamlelerini ABD ve Almanya’nın müdahaleleriyle gerçekleştirmediğini söyledi

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, 13 aylık görev süresi boyunca hem Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj, hem de kapalı Maraş’ta yeni hamleler yapmadığını söyleyerek bunu, selefi Nikos Hristodulidis’in uyguladığı yaptırım politikası ve toksik ortamı terk ederek başardığını söyledi.

Güney’de yayımlanan Alihtia gazetesi, Kasulidis’in RİK’e yaptığı açıklamayı “Türkiye’yi MEB’den Böyle Uzak Tuttum” başlığıyla manşete çekti. Görevini devretmeye hazırlanan Kasulidis’in önceki gün RİK’e yaptığı açıklamada bunun, “Avrupa Konseyi içerisinde yaptırım politikası ve toksik ortamın terk edilmesiyle üye devletlerin, en azından Türkiye’ye yaptırım uygulama sebeplerinin engellendiğini" belirtti.

Bu şekilde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını kabul etmeyen başlıca ülke olan Almanya’nın diplomatik çalışma yaparak Abdülhamid Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e çıkmasını iki defa engellediğini anlatan Kasulidis aynı şekilde Türkiye’nin kapalı Maraş’ta ilan ettiği hamlelerini ABD ve Almanya’nın müdahaleleriyle gerçekleştirmediğini savundu.

Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili bu yıl, BM Güvenlik Konseyi’nden, en güçlü kararı çıkarmayı başardıklarını da söyleyen Kasulidis BM üst düzey yetkilisi Rosemary DiCarlo’nun Mart ayında Ada’ya yapacağı ziyaretin çok önceden planlanmış olduğunu belirtti.

Yoannis Kasulidis “Görüşmelerimden edindiğim hissiyatım, Türkiye’deki seçimden sonra, belki Eylül’de uluslararası unsurun Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak için bir çaba daha harcayacağı yönündedir” ifadesini kullandı.

