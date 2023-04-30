Trodos beyaza büründü

Güney Kıbrıs’ta, Trodos dağlarına kar yağdığı haber verildi.
Dün Güney Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli hava koşullarının hüküm sürdüğünü ve Trodos dağlarında dün sabah saatlerinde kar yağışının başladığını duyuran Rum haber kaynakları, Rum Meteoroloji Dairesinin sabah 11:00’den 18:00’e kadar yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışı dolayısıyla sarı alarm yayımladığını ekledi.
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