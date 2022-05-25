Tanınmış Lefkoşalı avukat hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ın önde gelen Lefkoşalı avukatı Antis Triantafyllides 88 yaşında vefat etti.

Cenazesi Cumartesi günü saat 10.00'da eski Lefkoşa'daki Trypiotis Kilisesi'nde defnedileceği bildirildi.

Antis, Triantafyllides & Sons LLC firmasının kurucusu aynı zamanda hukuk kariyerinin büyük bir bölümünde Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi'nin Kıbrıs üyesiydi.

Londra'daki Inns of Court, Gray's Inn'den mezun olan Antis Triantafylides, 1955 yılında Kıbrıs'ın en eski ve en iyi kurulmuş firmalarından biri olan firmayı kurdu.