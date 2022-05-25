banner762
banner815
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
23 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
54 0
 
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
18 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
17 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
158 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
banner797
banner794

Tanınmış Lefkoşalı avukat hayatını kaybetti

banner476

banner825
Tanınmış Lefkoşalı avukat hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ın önde gelen Lefkoşalı avukatı Antis Triantafyllides 88 yaşında vefat etti.

Cenazesi Cumartesi günü saat 10.00'da eski Lefkoşa'daki Trypiotis Kilisesi'nde defnedileceği bildirildi.

Antis, Triantafyllides & Sons LLC firmasının kurucusu aynı zamanda hukuk kariyerinin büyük bir bölümünde Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi'nin Kıbrıs üyesiydi.

Londra'daki Inns of Court, Gray's Inn'den mezun olan Antis Triantafylides, 1955 yılında Kıbrıs'ın en eski ve en iyi kurulmuş firmalarından biri olan firmayı kurdu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.