banner913
banner932
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
15 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
334 0
 
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
19 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
14 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
13 0
banner964
banner985

Şiddetli rüzgar Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

banner989

banner974
Şiddetli rüzgar Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
banner971
Kıbrıs genelini etkisi altına alan kötü hava koşulları Güney Kıbrıs’ta ağaç ve tabelaların yerlerinden sökülmelerine sebep olarak, maddi hasara yol açtı.
Haravgi ve diğer gazeteler, bölgede hakim olan güçlü rüzgar ve yoğun yağışların Güney Kıbrıs’ta da etkili olduğunu, Rum İtfaiyesi ve diğer ilgili birimlerin 14 çağrıya yanıt verdiklerini yazdılar.
Gazete, aşırı rüzgar sebebiyle ağaçların devrildiğini, tabelaların ve bazı evlerin su depolarının söküldüğünü belirtirken bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığını aktardı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.