Şiddetli rüzgar Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Kıbrıs genelini etkisi altına alan kötü hava koşulları Güney Kıbrıs’ta ağaç ve tabelaların yerlerinden sökülmelerine sebep olarak, maddi hasara yol açtı.

Haravgi ve diğer gazeteler, bölgede hakim olan güçlü rüzgar ve yoğun yağışların Güney Kıbrıs’ta da etkili olduğunu, Rum İtfaiyesi ve diğer ilgili birimlerin 14 çağrıya yanıt verdiklerini yazdılar.

Gazete, aşırı rüzgar sebebiyle ağaçların devrildiğini, tabelaların ve bazı evlerin su depolarının söküldüğünü belirtirken bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığını aktardı.

