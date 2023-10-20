Savaştan kaçan İsrailliler, Kıbrıs’a geliyor

İsrail-Hamas savaşından kaçan 1000’in üzerinde İsrailli, Güney Kıbrıs’a geldi. Gelenlerin 182’ine geçici oturma izni verildi

İsrail-Hamas savaşından kaçan 1000’in üzerinde İsraillinin Güney Kıbrıs’a gittiği bildirildi.Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, önceki güne kadar İsrail’den Güney Kıbrıs’a 1083 İsraillinin gittiğini ve bunlardan 871’inin geri döndüğünü, 182’ine de geçici oturma izni verildiğini ve geçici oturma izni başvurularının günden güne arttığını, ilerleyen dönemde de İsrail’den Güney Kıbrıs’a gidenlerin sayısında ciddi artış beklendiğini yazdı.Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, şu ana kadar 37 farklı ülkeden insanların Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine döndüğünü ifade etti.Güney Kıbrıs’ın İsrail’deki Büyükelçisi Kornilios Korniliu ise, savaş nedeniyle ölenler arasında şu ana kadar herhangi bir Rum bulunmadığını ifade ederken, İsrail’de bulunan 58 Rum’un Güney Kıbrıs’a döndüğünü, 52’sinin de dönmek konusunda niyet belirtmediğini belirtti.