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Rus şirketler apar topar Güney Kıbrıs’tan ayrılıyor

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Rus şirketler apar topar Güney Kıbrıs’tan ayrılıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baskısı altında olan Güney Kıbrıs’taki Rus şirketlerinin, Rum kesiminden milyarlarca para çıkardığı ifade edildi.
Rusya aleyhindeki yaptırımlardan ötürü, servetlerini ülkeye geri götürmeleri konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baskısı altında olan Rus şirketlerinin, Rum kesiminden milyarlarca para çıkardıklarını yazan Alithia gazetesi, "Rus şirketler apar topar ayrılıyor" başlığıyla yer verdiği haberinde, bazı şirketlerin Güney Kıbrıs’tan ayrılıp Abu Dhabi ve Kazakistan gibi Rusya dostu diğer ülkelere yeniden yerleşmeyi tercih ettiklerini kaydetti.
Güney Kıbrıs’taki Şirketler Mukayyitliğinin web sitesinde yaptığı araştırmanın ardından, kısa süre önce Rum tarafından ayrılan en az dört şirket bulduklarını yazan gazete, merkezleri Lefkoşa Rum kesimi veya Limasol olan bu şirketlerin müdürlerinin de ağırlıklı olarak Kıbrıslı Rum avukatlar olduğunu ekledi.
 
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