Rumlarda en büyük endişe pahalılık

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırmada, Kıbrıslı Rumların ülke adına en endişe verici unsur olarak pahalılığı gördükleri tespit edildi.

Politis ve diğer gazeteler, “CMRC Cypronetwork Ltd” şirketi tarafından Rum Tüketici Hakları Derneği adına yapılan bir araştırmanın, Kıbrıslı Rumların yüzde 68’inin, ülkedeki en endişe verici unsur olarak pahalılığı gördüklerini ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu araştırmaya katılanların yüzde 68’i gıda ve hizmet ürünlerindeki, yüzde 60’ı ise enerji fiyatlarındaki artışların en endişe verici şeyler olduğu görüşünü dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 78’inin, aylık geliriyle bir ayı “az zorlanarak”, yüzde 44’lük bir kısmı ise “ucu ucuna” geçirdiklerini dile getirdiklerini aktaran gazete, katılımcıların çoğunluğunun, son altı aylık sürede aylık gelirlerinin “arttığını”, yüzde 29’unun “aynı kaldığını” ve yüzde 12’isinin ise “azaldığını” söylediklerini yazdı.

Habere göre katılımcıların yüzde 81’i, giyim, market vb harcamalarını kısıtladıklarını vurguladı.

