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Rum yeni müzakereci Menelau resmen göreve başladı

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Rum yeni müzakereci Menelau resmen göreve başladı

Güney Kıbrıs’ta Andreas Mavroyannis’in istifa etmesinin ardından müzakereci olarak atanan Menelaos Menelau’nun dün itibarıyla resmen görevine başladığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Menelaos’un göreve resmen başlaması nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Menelaos, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, tüm Kıbrıslıların ortak vatanı, federal, birleşik ve özgür bir Kıbrıs vizyonuyla, bu zor misyona karşılık vermek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Menelaos, dün itibarıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerecilik görevine başladığını belirterek atamayla ilgili şahsına duyduğu güvenden dolayı da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkürlerini sundu.

Gazete haberinde Menelaos’un daha önce Tasos Papadopulos ve Dimitris Hristofyas başkanlığı dönemlerinde Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere grubunda yer aldığını da anımsattı.

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Etiketler; #Müzakereci #Güney Kıbrıs #kıbrıs
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