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Rum öğrencilerden dayanışma resmi

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Limasol’daki Agios Antonios İlkokulu öğrencileri, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden etkilenen insanlara dayanışma belirten çizimler yaptı

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Rum öğrencilerden dayanışma resmi
Limasol’daki Agios Antonios İlkokulu öğrencileri, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden etkilenen insanlara dayanışma belirten çizimler yaptı.
Çizimlerden birinde, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında mahsur kalan Mağusa TMK öğrencilerine de yer verildi, kâğıda el yazısıyla “Kıbrıslı Türk sınıf arkadaşlarımıza destek oluruz. Umarız bir an önce bulunurlar” notu da yerleştirildi.
Hem Türkçe hem de Arapça notların bulunduğu çizimler, Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren pek çok kişi tarafından paylaşılarak, deprem afetinden etkilenen insanlara dayanışma belirtildi; “acının dini, dili, ırkı olmaz” denildi.
 
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