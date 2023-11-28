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Rum İçişleri Bakanı ara bölgede dikenli tel konusunu “kapattı”

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Rum İçişleri Bakanı ara bölgede dikenli tel konusunu “kapattı”
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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mülteci göçünün önlenmesi amacıyla ara bölgeye dikenli tel çekilmesi konusunun kendileri için “kapandığını” açıkladı.
Fileleftheros gazetesi: “Yoannu Dikenli Telleri Kesti – Bakan Ara Bölgeye Engel Konusunu Sonlandırdı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün bakanlığın bütçesine ilişkin Rum meclisinde yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.
Yoannu’nun konuşmasında, ara bölgeye dikenli tel döşenmesi konusunda bilgi talep edilmesi üzerine, “dikenli tel konusu bizim için artık kapanmıştır” yanıtını verdiğini aktaran gazete, böylelikle kaçak mültecilerin önlenmesi amacıyla ara bölgeye, büyük maliyetlerle döşenen dikenli tellerin çöpe gittiği yorumunda bulundu.
Habere göre Yoannu konuşmasında, son aylarda uyguladıkları önlemler sayesinde mülteci sayısında yüzde 50’ye yakın azalma ve geri iadelerde ise yüzde 50’den fazla artış gerçekleştiğini belirtirken Ekim ayına kadarki sürede 9 bin 300 yabancı uyruklunun ülkelerine iade edildiklerinin altını çizdi.
Afrika kökenli kişilerin siyasi sığınma başvuru sayılarında yüzde 75’lik bir düşüş gözlemlendiğini vurgulayan Yoannu, Suriye’den gelenler konusunda ise, söz konusu ülkenin bazı bölgelerinin yeniden incelenmesi amacıyla AB’li mevkidaşlarına mektup göndereceğini ifade etti.
Yoannu konuşmasında, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşımaz mallarının kullanımı konusuna da değinerek, Kıbrıslı Türk taşınmazlarının kullanımı konusundaki yasalarda değişiklik yapılmasıyla kontrollerin etkinleştirildiğini, şu ana kadar iş yeri olarak kullanılan taşınmazlarda yapılan kontrollerde, yüzde 10’luk bir sözleşme ihlali tespit edildiğini vurguladı.
 
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