RMMO'nun silah sistemlerinde değişiklik gündemde

Rum tarafı, silah sistemlerinde yenilik yapmayı hedefliyor



Rum Savunma Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanlığı için Korgeneral Yeorgios Cicikostas’ın atanmasını önereceği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, 3,5 yıllık görev süresi sona eren şu anki RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in yerine, bir dönem NATO’da görev yapan Cicikostas’ın atanması önerisi yapıldığını yazdı.

Öte yandan, Kathimerini gazetesi de, RMMO’nun silah sistemlerinde bazı silahları Ukrayna’ya vermek suretiyle yapılacak değişiklikten vazgeçilmesi üzerine, Savunma Bakanlığı kurmaylarının RMMO'nun silah rezervindeki değişikliğin nasıl yapılacağına dair yöntem arayışına girdiğini yazdı.

Gazete, planların iki eksende hareket ettiğini ve mevcut askeri işbirliği anlaşmalarının güçlendirilmesi ile mühleti dolan eski silah sistemlerinin zamana yayarak yenilenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yenilemenin, yerli kaynaklardan karşılanmasının ve dış ülkelerden bu konuda yardım alınmamasının düşünüldüğünü belirten gazete, bu düşüncenin, ABD’nin silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı almasından doğduğunu kaydetti.

Gazete, şu andaki ihtiyaçların başında Rus “BMP 3” tanklarının bulunduğunu ve bu tankların Alman “Marder” tanklarıyla değiştirilmesinin düşünüldüğünü ancak bu planın gerçekleşmediğini ve “BMP 3” tanklarının operasyonel kullanım süresinin uzatılmasının planlandığını belirtti.

Değiştirilmesi gereken bir diğer silah sisteminin de Rus “T80 U” tipi tanklar olduğunu kaydeden gazete, Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle bu tankların yedek parçalarına ulaşılmakta zorluk çekildiğini ve kullanım sürelerinin 10 yılla sınırlı olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin hava savunma alanındaki operasyonel ihtiyaçlarının ise diğer alanlardaki kadar olmadığını; 2000’li yılların başında oluşturulan sistemlerin tatmin edici olduğunu, ancak Türk tarafının Geçitkale Havalimanı’nı İnsansız Hava Aracı (İHA) üssüne dönüştüreceğini açıklamasının ardından, birtakım teknolojik düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin ilgisini şu anda, İsrailli “Rafael Defense Systems” şirketinin deneme aşamasındaki “Iron Dome” sistemine yönelttiği ifade edildi.

Gazete, güvenilir kaynaklara dayanarak Rum Yönetimi’nin, ABD’nin uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması kararının yılda bir denetlenmesi yerine, 3 yılda bir denetlenmesini istediğini ve bu yöndeki önerisini Washington’a sunduğunu yazdı.

