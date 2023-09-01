RMMO Komutanı veda ediyor

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu önceki gün, görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretlerinde bulunan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ile görüştü.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Dimitriu ile Zervakis’in jeostratejik ve politik düzeydeki gelişmeler ile Türkiye’nin artan “tahrikkar eylemleri” nedeniyle oluşan konjonktürü ele aldıklarını yazdı.

Gazete, görüşmede Kıbrıs’ta barışın ve istikrarın ileri götürülmesine bağlılığın ifade edildiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Zervakis’e RMMO’nun yükseltilmesine ve ülkenin savunulmasına yaptığı katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu ve Zervakis’in her daim Güney Kıbrıs’ın yakın dostu olarak kalacağına olan inancını dile getirdi.

Zervakis'in görev süresi "Pile'deki gerginlik" nedeniyle, “Küçük ya da büyük, kriz dönemlerinde Millî Muhafız Ordusu Komutanı değiştirilmez” ilkesi çerçevesinde “bir süre daha” uzatılmıştı.

