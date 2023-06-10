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Papanastasiu’dan Türkiye’ye cazip enerji çözümü

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“The Cyprus Investment Summit” konulu Economist toplantısına katılan Papanastasiu, Rum tarafının doğalgazın değerlendirilmesinde Türkiye için cazip olacak çözümler sunmak istediğini ve böylelikle, enerji kaynaklarından faydalanılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmasının sağlanmasını arzuladığını kaydetti

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Papanastasiu’dan Türkiye’ye cazip enerji çözümü
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Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Kıbrıs’taki doğal zenginliklerin, Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre Rum Yönetimi Yüksek Komiserliği, Invest Cyprus ve “Cypriots In the City” Derneği tarafından dün organize edilen “The Cyprus Investment Summit” konulu Economist toplantısına katılan Papanastasiu, Rum tarafının doğalgazın değerlendirilmesinde Türkiye için cazip olacak çözümler sunmak istediğini ve böylelikle, enerji kaynaklarından faydalanılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmasının sağlanmasını arzuladığını kaydetti.
Gazete, Papanastasiu’nun yakın zamana kadar Güney Kıbrıs’ın İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ile Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inden Vasiliko’ya gaz getirilerek, iç piyasada elektrik üretiminde kullanılması ve Avrupa’ya ihraç edilmesi hedefinin, Türkiye’nin itirazlarına rağmen engellenemeyeceğini söylediğini; bugün ise Türkiye’ye cazip enerji tekliflerinden bahsetmeye başladığını belirtti.
Habere göre, Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın elektrik ağının diğer ülkelerinkiyle ve Yunanistan’ınkiyle bağlanmasından da bahsederek, bunun, Avrupa enerji ağıyla bağlanmak manasına geleceğini söyledi.
 
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