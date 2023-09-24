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Papadopulos: “Türk tarafı bölünmenin kalıcılaştırılmasında ısrarcı”

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DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dillendirdiği argümanların, ne yazık ki iyimserliğe zemin bırakmadığını ve Türk tarafının, egemen eşitlik ile iki devletli çözümü savunarak adadaki bölünmenin meşru hale gelmesi için uğraştığını iddia etti

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Papadopulos: “Türk tarafı bölünmenin kalıcılaştırılmasında ısrarcı”
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DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türk tarafının bölünmenin kalıcılaştırılmasında ısrarcı olduğunu iddia etti.
Fileleftheros gazetesine röportaj veren Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York temaslarının olumlu gelişmelerle sonlanmasını arzu ettiğini ifade ederek, kendisinin de Hristodulidis’e tam destek verdiğini söyledi.
Habere göre Papadopulos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dillendirdiği argümanların, ne yazık ki iyimserliğe zemin bırakmadığını ve Türk tarafının, egemen eşitlik ile iki devletli çözümü savunarak adadaki bölünmenin meşru hale gelmesi için uğraştığını iddia etti.
Papadopulos, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden en kısa zamanda yeniden başlaması gerektiğini ve Guterres Çerçevesi’nin ara çözüm olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.
 
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