Öneriler sunuldu, yanıt bekleniyor

Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ve AP Başkanı Metsola ile görüşen Rum lider Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin başlaması çabasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair önerisini ortaya koydu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’de önceki gün yaptığı görüşmeler sırasında, hem Türkiye'nin gidişatına doğru hareket edebilecek, hem de Kıbrıs sorununa yardımcı olabilecek bir AB temsilcisinin özellikleri ve profilini ortaya koyduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “(Onlara) AB Temsilcisinin Profilini Verdi” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın huzurunda, AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair önerisini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Avrupalı yetkililerin konuya yaklaşımının olumlu olduğunu ve Rum kesiminin Brüksel’in yanıtını beklemekte olduğunu da ifade etti.

Gazete iç sayfadan “Açılımlara Yanıt Bekleniyor- Hristodulidis’in AB-Türkiye-Kıbrıs Sorunu İlişkileriyle İlgili Olumlu Gündemi Avrupa Liderliği Tarafından Yapıcı Bir Şekilde Karşılandı” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde ise, Hristodulidis’in önceki gün AB’nin üç kurumunun başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde görüldüğü üzere, Rum kesiminin olumlu bir gündem içerisinde Avrupa-Türk meseleleri ve Kıbrıs sorunu eksenindeki açılımlarının, Brüksel’de gözden kaçan bir şey olmadığına işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın Hristodulidis’in Michel, von der Leyen ve Metsola’yla görüşmelerinden elde ettiği şeyin, Rum kesiminin AB’nin Kıbrıs sorunundaki rolüne ve müzakerelerin yeniden başlamasına katkısına nasıl baktığına dair olumlu yaklaşımı olduğunu yazan gazete, önemli olan ve Rum kesiminin de işaret ettiği şeyin, AB’nin Lefkoşa Rum kesiminin açılımlarına nasıl karşılık vereceği ve Kıbrıs sorunundaki çabaya yardımcı olmak için nasıl hareket edeceği olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsolay’la görüşmesinde “gerçekten Avrupa Birliği'nin Türk tarafını masaya geri getirme konusunda katalizör rol oynayabileceğine ve 2017 yılında Crans Montana’da kaldıkları noktadan, müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandığını da iletti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in Brüksel’deki temasları sırasında, AB’nin Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlamasına nasıl yardımcı olabileceğini tartışmanın haricinde, somut bir isme atıfta bulunmadan, tüm çabaya yardımcı olabilecek bir AB siyasi yetkilisinin özellikleri ile profilini ele aldığını da belirtti.

Ankara’nın BM tarafından benzer bir atama yapılmasına karşı çıktığı andan itibaren, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda bir AB temsilcisi atanmasına da tepki göstereceğinin Rum kesimi açısından net olduğunu iddia eden gazete, bununla birlikte, Rum kesiminin tahminine göre, bu rolü AB yetkililerinden birinin oynayabileceğine işaret etti.

Hristodulidis’in Brüksel’deki temaslarının, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le yaptığı görüşmeyle başladığını yazan gazete, görüşmenin gündeminde, Rum hükümetinin, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına nasıl katkıda bulunabileceğine dair yaklaşımının ortaya konulmasının bulunduğunu ifade etti.

Bunu Hristodulidis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le yaptığı görüşme ve çalışma yemeğinin izlediğini yazan gazete, Hristodulidis ile Michel arasındaki bir buçuk saatlik görüşmede, Hristodulidis’in Michel’i, Rum kesiminin, AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkıda bulunabileceğini düşündüğü yollar konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Hristodulidis’in üç AB kurumunun başkanıyla gerçekleştirdiği temas turunun, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yla yaptığı görüşmeyle tamamlandığını yazan gazete, Metsola’nın “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın hiçbir zaman tam olamayacağını” yinelediğini, aynı zamanda Rum kesiminin kaçak göç konusunun ele alınması konusunda karşı karşıya bulunduğu sıkıntılara da atıfta bulunduğunu belirtti.

