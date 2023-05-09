“Önceliğimiz, müzakerelerin yeniden başlaması”

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözüm çabasının kendisi için tek yol olduğunu söyledi ve ekledi: “Kıbrıs’ın çağ dışı garantiler, işgal askerleri olmaksızın normal bir devlet haline gelmesi için çalışıyoruz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Londra’daki temasları çerçevesinde yaptığı açıklamalar, Rum basınında yer aldı.

Rum basını ayrıca Hristodulidis’in bu ay içinde Berlin’e gideceğini de yazdı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Birleşik Krallık “Ulusal Kıbrıs Federasyonu’”nun onuruna düzenlediği yemeğe katılarak burada konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konuşmasında Mayıs ayı içerisinde Berlin’e gideceğini açıkladı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasını, hükümetin yüksek önceliği olarak nitelendirdi.

Mevcut durumun, bir tercihi teşkil etmediğini söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs’ın; tek egemenlik, tek temsiliyet ve tek vatandaşlıkla, üzerinde anlaşamaya varılan, BM kararları ve AB ilkeleri çerçevesinde yeniden birleşmesinin gerekliliğinden de söz etti.

Hristodulidis, “Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu ve çözümden sonra da AB üyesi olmaya devam edeceğini ayrıca Kıbrıs’ın, bağımlılıklar, çağ dışı garantiler, işgal askerleri olmaksızın işlevsel ve normal bir devlet haline gelmesi için çalıştıklarını” ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözüm perspektifi ve Kıbrıs sorununun çözüm çabasının kendisi için tek yol olduğunu ifade eden Hristodulidis, ülkenin bölünmüşlüğünün, Avrupa’nın kalbinde büyük bir anomali olduğunu ayrıca herhangi bir durumda ülkenin geleceğini teşkil etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hristodulidis çabaların, olumlu gelişmelere, karşılıklı yarar sağlayan süreç aracılığıyla, yardımcı araçlara ve teşviklere sahip olan AB’nin etkin rolüne odaklandığını ifade etti.

Amaçlarının, AB-Türkiye ilişkilerinin, Avrupa standartları içeriğiyle, Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilişkilendirmek olduğunu söyleyen Hristodulidis, Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesini de oldukça yararlı ve yapıcı olarak nitelendirdi.

Hristodulidis bu ay içerisinde Berlin’e gideceğini de açıkladı.

Dış Rumların oynayabileceği rolden de bahseden Hristodulidis, sadece dış Rumlarla ilgili bir komiser atama sözü de verdi.

