Ödenmemiş 4 bin 320 ceza var

Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta işledikleri trafik suçları nedeniyle maruz kaldıkları ceza sayısı 4 bin 320’ye fırladı



Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’taki trafik suçlarıyla ilgili ödenmemiş ceza sayısının 4 bin 320 olduğu iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi haberinde ELAM’ın Kıbrıslı Türklerin ödenmemiş cezalarıyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine Rum İçişleri Bakanlığı’nın meclise sunduğu verilere dayanarak, Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta işledikleri trafik suçları nedeniyle maruz kaldıkları ceza sayısının 4 bin 320’ye fırladığını yazdı.

Gazete, bu yıl içerisinde 83, 2020’de 155; 2019’da 349; 2018’de 261; 2017’de 310 trafik cezasının bulunduğunu, 2017 öncesindeki yıllarda ise 3 bin 162 cezanın kesildiğini, toplamda bu rakamın 4 bin 320’ye ulaştığını belirtti.

Habere göre, ödenmemiş cezalar konusunda 2 bin 224 ile Güney Lefkoşa başı çekerken bunu bin 811 ile Larnaka takip ediyor.

Gazete KKTC’deki aynı durum söz konusu olduğu zaman, bir diğer deyişle Kıbrıslı Rumların KKTC’de trafik suçu işlemesi durumunda, Kıbrıslı Rumları Kuzey’e geçişleri sırasında para cezalarını nakit olarak tahsil etmek için tutuklamaya kadar gittiğini ileri sürdü.

