Neofitu’den hodri meydan

DİSİ Başkanı Neofitu, karşısına geçmeye cesareti olmayan ve kendisini sırtından vuran partililerine, 11 Mart’ta yapılacak DİSİ Başkanlığı seçiminde, eğer cesaretleri varsa, adaylık koymaları çağrısında bulundu

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, başkanlık seçiminin ikinci turuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, ilk turda seçimi kaybeden Neofitu’nun, DİSİ’nin önceki akşamki değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda, ikinci tur için görüşü olduğunu ve boş oy kullanmayacağını söylediğini yazdı.

Habere göre, Neofitu, aslında seçimi kaybetmediklerini ve DİSİ’nin üzerinde kurulu olduğu kimliklerine, ilkelerine ve değerlerine kavuştuklarını ifade etti. Neofitu, adaylık koyduğunda partide hıyanet içinde olanlardan haberdar olduğunu ve adaylığını bilinçli şekilde koyduğunu söyledi.

Neofitu, karşısına geçmeye cesareti olmayan ve kendisini sırtından vuran partililerine, 11 Mart’ta yapılacak DİSİ Başkanlığı seçiminde, eğer cesaretleri varsa, adaylık koymaları çağrısında bulundu.

