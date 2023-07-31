Miçotakis’in ziyaretinde yol haritası belirlenecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde, muhtemel gelişmelere yönelik yol haritasının belirleneceği belirtildi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek.

Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi, Miçotakis’in Güney Kıbrıs’ta yapacağı temaslarda Hristodulidis’e, özellikle Atina’nın Kıbrıs sorunundaki olguların gerçekçi şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunmak için içerisinde hareket edebileceği çerçeveyi belirlemek üzere bir dizi soru sormak zorunda olduğuna, Türkiye ile başlattığı olumlu ajandanın hareket alanının genişliğini belirleyecek cevaplar beklediğine dikkat çekti.

Haberi, “Atina Lefkoşa ile Açık Görüşme Arzuluyor… Samimi ve Net Tezler Bekliyor” başlığıyla aktaran gazete, Hristodulidis’in önceki Cuma günü yaptığı “Yunan Başbakan’dan baskı gördüğü bilgilerinin doğru olmadığı” çıkışının, Politis’in geçen Perşembe yayımladığı, Miçotakis’in bugünkü ziyaretinin önemli ve Türk-Yunan anlaşmazlıklarının çözümü için başlayacak diyalog arifesinde Rum-Yunan uzlaşısı için gerekli adım olacağı haberinden kaynaklandığını yazdı.

“Ziyaret aynı zamanda Atina için, muhtemel gelişmelerin yol haritasını Lefkoşa’nın nasıl algıladığına ve önüne konulan gelişmelere kararlılıkla eşlik etme dinamiğinin ne olduğuna dair bazı soruları çözme niyeti fırsatı olacak” ifadesini de kullanan gazeteye göre Miçotakis, bugünkü görüşmede Hirstodulidis’e, son NATO zirvesinde konuşulanları Türk-Yunan ilişkileri referans noktası ile aktaracak. Yunan heyet “mümkün olduğunca, Kıbrıs sorununun kombine olarak Atina ile Ankara arasındaki görüşme paketinin bir parçası olup olamayacağı konusunda nabız ölçmeyi" hedefliyor.

Türk-Yunan ilişkilerinde devam etmekte olan olgular karşısında Yunan liderliğinin Hristodulidis’in gelişmelerin dinamiğini tam olarak nasıl algıladığını doğrudan ve açıkça işitme gereği ortaya çıktığına işaret edilen haberde, Yunanistan’ın cevap beklediği konular şu şekilde aktarıldı:

“Bölünmüşlüğün sürekli sağlamlaşmakta olduğu sorundaki yıkıcı çıkmazın ortasında Kıbrıs tarafının ana hedefi nedir?

Lefkoşa’nın, başkan tarafından gece gündüz ortaya konulan inisiyatif çerçevesinde diyaloğa koymaya getirmeye çalıştığı varsayımsal değil realist sınırlar nelerdir? Başkanlığın söylemi uluslararası unsuru, Rum tarafının Güvenlik Konseyi’nce belirlenmiş iki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminindeki netliğine ikna etmediği için çözüm şekline dair pozisyon aralığını netleştirmesi isteniyor. Atina, Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüm çerçevesinde Türk-Yunan ilişkileri paketinde yer alıp alamayacağına dair başkanlık analizinin masaya konulmasını istiyor.”

