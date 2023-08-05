Mesai saatinde KKTC’ye geçen gardiyan açığa alındı

3 yıldır görevi başından ayrılıp mesai saatleri içerisinde KKTC’ye geçerek benzin aldığı rapor edilen Rum Merkezi Cezaevi'ndeki bir gardiyan açığa alındı

Güney Kıbrıs Adalet Bakanlığı'nın, 2021 yılından bu yana yaklaşık olarak 3 yıldır görevi başından ayrılıp mesai saatleri içerisinde KKTC’ye geçtiği rapor edilen Merkezi Cezaevi'nde gardiyanlık yapan bir çavuşun açığa alınmasına önceki gün onay verdiği haber verildi.

Soruşturma altında olan gardiyanın, Merkezi Cezaevi’nin yeni yönetimi tarafından fark edildiği zaman KKTC’ye yaptığı ziyaretlerin sebebinin arabasına benzin almak için olduğunu savunduğunu yazan Politis gazetesi, bu iddianın araştırılacağını kaydetti.

Söz konusu gardiyanı KKTC’deki olası diğer faaliyetlerle ilişkilendiren diğer bilgilerin araştırılacağını da belirten gazete, gardiyanın “yasa dışı hareketinin” cezaevinin yeni yönetimi tarafından fark edildiğini ve konunun daha sonra Adalet Bakanlığı'nın gündemine getirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı'nın ise gardiyanın açığa alınmasına karar verdiğini yazan gazete, buna paralel olarak, bakanlıkça idari bir soruşturma da yapılacağını ve bunun önümüzdeki hafta başlamasının beklendiğini iletti.

Gardiyan aleyhinde disiplin suçu soruşturması da olduğunu, çünkü görevi başından ayrılıp KKTC’ye geçtiğinin teyit edilmesi halinde, bunun tutukluları gözetimsiz bıraktığı anlamına geleceğini kaydeden gazete, yapılacak araştırma esnasında gardiyanın iddia edildiği üzere KKTC’ye yalnızca benzin almak için gitmediğine dair bilgilerle ilgili olarak, ceza gerektiren bir suç olup olmadığının da araştırılacağını ifade etti.

Gardiyanın üyesi olduğu PASİDİ sendikası başkan yardımcısı Kostas Muzuras ise açıklamasında, henüz davayla ilgili detayları bilmediklerini ve gelişmeleri beklediklerini ifade etti.

Davanın ayrıntıları konusunda bilgilendirilmediklerini, bildikleri şeyleri ise basından ve gazetecilerden öğrendiklerini ifade eden Muzuras, suçlamaların geçerli, gardiyanın da suçlu olup olmadığını bilmediklerini belirtti.

Muzuras, gardiyanın KKTC’ye gittiğini bildiklerini, ancak gardiyanın KKTC’ye geçtiği saatlerin çalışma saatleriyle çakışıp çakışmadığını da bilmediklerini sözlerine ekledi.

