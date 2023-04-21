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Martta yıllık enflasyon yüzde 6.1

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Martta yıllık enflasyon yüzde 6.1
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Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’a göre Güney Kıbrıs’ta Mart 2023’te, yıllık enflasyon oranı yüzde 6.1 olarak belirlendi.
Politis gazetesi Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki Şubat 2023’te yüzde 6.7 olan yıllık enflasyonun, Mart ayında yüzde 6.1 olarak belirlendiğini yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’ta Mart 2022’de yıllık enflasyon yüzde 6.2 şeklinde kaydedildi.
 
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