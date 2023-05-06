Maraş’taki otel anlaşması yasallaşıyor

Rum İçişleri Bakanı Yoannu, Maraş’taki otellerin satışına ilişkin soru üzerine tasdikli bir yetkili tarafından tasdik edilmiş ve Tapu Siciline ibraz edilmemiş bir satış belgesinin söz konusu olduğunu” ifade etti

Kıbrıslı Türk bir iş insanının, Kıbrıslı Rum mal sahiplerinden, kapalı bölge Maraş’ta üç oteli satın aldığına dair haberin çıkmasının ardından yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Rum basını dün, Kıbrıslı Türk iş insanının, kapalı Maraş bölgesinde bulunan üç otel ve iki de apartman dairesinin alım-satım sözleşmesinin yasallaşması çabası çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğu yönündeki haberlere yer verdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi haberi “Komisyon Aracılığıyla Anlaşmanın Yasallaşması-Kıbrıslı Türk İş İnsanı Otellerin Alım Satımına İlişkin Başvuruda Bulundu” başlıklarıyla aktardı.

Gazete, Kıbrıslı Türk iş insanının, kapalı Maraş’ta bulunan “Cleo Hotel”, “Golden Seaside Apartment Hotel” ve Aegean Hotel” isimli üç otel ve iki apartman dairesinin, daha önce kayıtlı mal sahibi ile yaptığı satış sözleşmesine ek olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu ve 13/2008 yasa tahtında bu malların satış ve devrinin adına yapılmasını talep ettiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesine göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, DİPA Başkanı Marios Karoyan ile görüşmesi çerçevesinde yaptığı açıklamada Maraş’taki otellerin satışına ilişkin soru üzerine “ tasdikli bir yetkili tarafından tasdik edilmiş ve Tapu Siciline ibraz edilmemiş bir satış belgesinin söz konusu olduğunu” ifade etti.

Yoannu, İçişleri Bakanlığından bu belgenin onaylanmasının istenmediğini, Tapu Dairesi’ne sunulmayan bir belge için İçişleri Bakanlığının başka bir şey yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

