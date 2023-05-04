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Maraş konusunda Türkiye’yi şikayet

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Rum Meclis Başkanı Dimitriu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili Türk tarafını şikâyet etti

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Maraş konusunda Türkiye’yi şikayet
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Güney Kıbrıs'ın Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Rum delegasyonu, AKPM’de yer alan ulusal meclis başkanları ve AKPM Başkanı Tiny Kox’a kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili mektup göndererek Türk tarafını şikâyet ettiği bildirildi.
Dimitriu, AKPM Rum delegasyonunun “Avrupa Konseyi Günleri” etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, AKPM Başkanı Kox’un, ziyaret davetini kabul ettiğini ve 6-7 Temmuz’da Adaya geleceğini açıkladı.
Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino’nun geçen Haziran’da Ada’da araştırma ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatan Dimitriu Fassino’nun raporu üzerine AKPM’nin, Maraş’la ilgili kararını görüşüp onaylayacağını, oylamanın yıl sonuna doğru yapılacağını söyledi.
Annita Dimitriu, Maraş’ın açılmasıyla ilgili “Türk maharetlerini” anlatmak üzere meclis başkanları ve meclis dostluk grupları düzeyinde çok yönlü temaslarda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.
 
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