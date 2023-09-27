Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi

Fileleftheros’un haberine göre Rum’un ikamet ettiği, Aşağı Binatlı’daki evde 1 kilo 360 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 66 adet çatapat ve 16 adet işaret fişeği buldu
Tutuklanan ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan Rum, uyuşturucunun kendisine, satması için verildiğini itiraf etti. Polis uyuşturucuyu sağlayan ve satın alan kişileri arıyor.
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