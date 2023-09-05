Limasol’da paketçilere de saldırı

Limasol’da maskeli kişiler, Afganistan, Bangladeş ve Hint kökenli olan üç paketçiye saldırarak paralarını, cep telefonlarını ve yemeklerini çaldı

Limasol bölgesinde yemek taşıyan motosikletli paketçiler, hafta sonunda hırsızların hedefi oldu.

Fileleftheros gazetesi, maskeli kişilerin, Afganistan, Bangladeş ve Hint kökenli olan üç paketçiye saldırarak paralarını, cep telefonlarını ve yemeklerini çaldıklarını yazdı.

Gazete ilk olayın, geçen cumartesi akşamı Aşağı Polemidya (Binatlı), diğer olayların ise dün sabaha yakın İpsona ve yine aynı gün Polemidya (Binatlı) bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Habere göre polis, olayla ilgili failleri yakalamak için bölgedeki kameraları inceleme altına aldı.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi, Cuma gecesi yaşananları “mültecilere karşı pogrom” olarak niteledi. Gazete haberinde belediyenin cumartesi günü olayların izlerini silmeye çalıştığını ancak cumartesi gecesi yabancı uyruklu üç paket servis elemanının saldırıya uğraması, motosikletlerinin kırılması, dövülmeleri ve cep telefonlarının çalınması ile “ortamın halen patlayıcı olduğunun ve yabancılara yönelik saldırıların sürdüğünün ortaya çıktığını” kaydetti.

