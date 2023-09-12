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Limasol’da bankayı kurşunladılar

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“Kıbrıs Bankasının” Limasol’da “Aya Fulakseos” caddesinde bulunan şubesinin, dün sabaha karşı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandığı haber verildi.

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Limasol’da bankayı kurşunladılar
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Bölgedeki kapalı devre kamera sistemlerinin incelendiğini ve şubenin ön camına sabaha karşı yoldan geçen bir araçtan ateş açıldığının görüldüğünü yazan Alithia gazetesi, cama 32 mermi isabet ettiğini ve bunun otomatik bir ateşli silahla yapıldığını belirtti.
Gazete polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.
 
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