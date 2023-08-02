Limasol'da büyük orman yangını

Limasol'da Ay. Mama-Kalohor arasındaki sarp mevkide orman yangını çıktı.

Kıbrıs Rum medyası, saat 15.00 dolaylarında başlayan yangına 5 hava aracı ile müdahale edilmekte olduğunu, itfaiyeye bağlı 3 aracın da söndürme çalışmalarına yerden destek verdiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs’taki haber siteleri, yangının Pelendri ve Potamitissa köylerine ilerlediğini bildirdi.

Havadan müdahale eden söndürme araçlarının 5’ten 9’a yükseltildiği kaydedilirken, Pelendri'de koordinasyon merkezi kurulduğu belirtildi.

