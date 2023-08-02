banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
21 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
14 0
 
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
126 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
111 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
484 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
25 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
31 0
banner964

Limasol'da büyük orman yangını

banner476

banner825
Limasol'da büyük orman yangını
banner971
Limasol'da Ay. Mama-Kalohor arasındaki sarp mevkide orman yangını çıktı.
Kıbrıs Rum medyası, saat 15.00 dolaylarında başlayan yangına 5 hava aracı ile müdahale edilmekte olduğunu, itfaiyeye bağlı 3 aracın da söndürme çalışmalarına yerden destek verdiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs’taki haber siteleri, yangının Pelendri ve Potamitissa köylerine ilerlediğini bildirdi.
Havadan müdahale eden söndürme araçlarının 5’ten 9’a yükseltildiği kaydedilirken, Pelendri'de koordinasyon merkezi kurulduğu belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.