Latsia’da göçmenlerin evleri yağmalandı

Güney Kıbrıs’ın göçmenlere verdiği ev veya apartmanlar yıkılarak yeniden inşa edilmesinin hedeflendiği “Ktizo Planı” çerçevesinde, Latsia’da bulunan ve Haziran ayında boşaltılan evlerin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yağmalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, yağmacıların evlerin kapılarını, mutfak dolaplarını, su depolarını, alüminyum panjurlarını, güvenlik ekipmanlarını ve bunun gibi işlerine yarayacağını düşündükleri her şeyi çaldıklarını; taşıyamadıklarını da kırıp dökerek sokağa attıklarını yazdı.

Gazete, bu evlerin Şehir Planlama Dairesi’nin sorumluluğunda olduğunu ve kimsenin bu evleri boşaltıldığı tarihten itibaren gidip denetlemediğini ve güvenliğini sağlamadığını kaydetti.

Bölgenin adeta çöplüğe dönüştüğünü belirten gazete, belediyenin veya şehir planlama yetkililerinin, atıkları uzaklaştırmak ve bölgeyi temizlemek için hiçbir adım atmadığını yazdı.

