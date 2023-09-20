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Larnaka sokaklarında “Amerikan filmlerini aratmayan sahneler”

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Larnaka sokaklarında “Amerikan filmlerini aratmayan sahneler”
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 Rum polisi, Larnaka sokaklarında araç kovaladı, aracın sürücüsünü durdurabilmek için havaya ateş açtı.
Politis’in “Larnaka sokaklarında Amerikan polisiye filmlerini aratmayan sahneler” yorumuyla aktardığı habere göre dün sabah “Pervolia” (Bahçalar) köyünden çalındığı ihbarı yapılan aracın, sahipleri tarafından Larnaka’da tespit edilmesi üzerine devreye giren polis, süratle ve dikkatsizce kaçan aracı kovalamaya başladı.
“Z Gücü” olarak bilinen motosikletli polislerin peşine düştüğü araç zaman zaman ters yöne de girdi. Bir ara kaldırıma çarparak duran araçtan çıkan kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan şahsı korkutmak ve durdurmak için havaya iki el ateş açan motosikletli polisler kaçan kişiyi bir vatandaşın yardımıyla yakalayabildi.
Yakalanan kişinin yabancı uyruklu olduğu, kovalamaca başlamadan öne yanında bulunan ancak kovalama sırasında araçta olmayan ikinci kişinin de yakalanarak karakolda nezarete alındığı kaydedildi.
 
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