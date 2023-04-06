"Kuş Albay" oyunu cuma akşamları AKM’de sahneleniyor

Bulgar yazar Hristo Boytchev’in "Kuş albay" oyunu her cuma Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Yönetmeni Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu prömiyerini 27 Mart’ta yapmıştı.

Cuma akşamı 20.00’de başlayacak.oyun için 0392 22 80 191 numaradan rezervasyon yapılabilecek.



Boytchev’in 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında yazdığı özgün bir kara mizah örneği olan “Kuş Albay”, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde ilacın, çarşafın, doğru dürüst yiyecek ve giyeceğin bile olmadığı manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor.

